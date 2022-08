Zanardi trasferito a Vicenza dopo l’incendio in casa: ecco le sue vere condizioni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non c’è pace per Alex Zanardi, che è stato colpito nella giornata di ieri, martedì 2 agosto 2022, da un grave incidente domestico. Purtroppo un incendio ha danneggiato la villa dove il 55enne bolognese vive con la moglie Daniela Manni e il figlio Niccolò. A causa del tragico evento l’atleta è dovuto tornare in ospedale. A prendere fuoco potrebbe essere stato l’impianto fotovoltaico. Si stanno accertando i possibili danni ai macchinari necessari all’ex pilota. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Sonia Bruganelli in crisi: “Le cose nella vita cambiano” Zanardi trasferito a Vicenza dopo l’incendio in casa L’ex corridore di Formula Uno quasi ventuno anni fa ha dovuto subire l’amputazione di entrambe le gambe ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non c’è pace per Alex, che è stato colpito nella giornata di ieri, martedì 2 agosto 2022, da un grave incidente domestico. Purtroppo un incendio ha danneggiato la villa dove il 55enne bolognese vive con la moglie Daniela Manni e il figlio Niccolò. A causa del tragico evento l’atleta è dovuto tornare in ospedale. A prendere fuoco potrebbe essere stato l’impianto fotovoltaico. Si stanno accertando i possibili danni ai macchinari necessari all’ex pilota. (continua a leggerele foto) leggi anche l’articolo —> Sonia Bruganelli in crisi: “Le cose nella vita cambiano”inL’ex corridore di Formula Uno quasi ventuno anni fa ha dovuto subire l’amputazione di entrambe le gambe ...

