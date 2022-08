Yemen, nell’ultima settimana di tregua uccisi o feriti 38 bambini (Di mercoledì 3 agosto 2022) nell’ultima settimana di tregua mediata dalle Nazioni Unite, la recrudescenza della violenza in Yemen ha portato all’uccisione o al ferimento di 38 bambini, il numero più alto di minori colpiti in una settimana dall’inizio del 2020. Un terribile promemoria di ciò a cui vanno incontro i bambini senza una cessazione completa delle ostilità. L’aumento della violenza armata nell’ultimo mese di tregua in Yemen ha provocato 232 vittime civili, tra cui 57 bambini. L’ultima settimana di luglio è stata la più sanguinosa degli ultimi anni con oltre 65 vittime civili di cui 38 sono bambini. La tregua, che scade oggi, ha rappresentato dal suo inizio, nel mese di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 agosto 2022)dimediata dalle Nazioni Unite, la recrudescenza della violenza inha portato all’one o al ferimento di 38, il numero più alto di minori colpiti in unadall’inizio del 2020. Un terribile promemoria di ciò a cui vanno incontro isenza una cessazione completa delle ostilità. L’aumento della violenza armata nell’ultimo mese diinha provocato 232 vittime civili, tra cui 57. L’ultimadi luglio è stata la più sanguinosa degli ultimi anni con oltre 65 vittime civili di cui 38 sono. La, che scade oggi, ha rappresentato dal suo inizio, nel mese di ...

V_Mazzotta : Guerra in Yemen: l'ultima settimana di tregua è la più sanguinosa in oltre due anni - fainformazione : Save the Children, in Yemen nell'ultima settimana di tregua 38 i bambini tra uccisi e feriti vittime della guerra… - fainfoesteri : Save the Children, in Yemen nell'ultima settimana di tregua 38 i bambini tra uccisi e feriti vittime della guerra… - nomeutenterosso : RT @SaveChildrenIT: Nell'ultima settimana di #tregua in #Yemen c'è stato il numero settimanale più alto di bambini feriti o uccisi degli ul… - SaveChildrenIT : Nell'ultima settimana di #tregua in #Yemen c'è stato il numero settimanale più alto di bambini feriti o uccisi degl… -