WWE: Triple H non sarebbe interessato ad un ritorno all' "hardcore" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ieri, Triple H è giunto negli studi dove si registra il Podcast di Logan Paul "impaulsive". Nell'intervista durata quasi un'ora, Hunter ha risposto a diverse domande sulla sua carriera, sul suo nuovo ruolo di "Capo del team creativo" e sul futuro della WWE. Tra aneddoti simpatici, e qualche rimorso, "The game" ha anche risposto ad una domanda, rivoltagli da Logan Paul, che frulla nella testa di milioni di appassionati. L' influencer ha infatti chiesto se fosse possibile, nella WWE di oggi con lui in ruoli chiave e la moglie come co-CEO, un "ritorno all'hardcore style". Va ben inteso che Paul non si riferiva solo a match più violenti, sangue e parolacce a tutto spiano. Per "hardcore", infatti, intendeva un ritorno a storylines più "spinte", più crude, con come contorno match ...

