WWE: Si va verso il tutto esaurito per Clash at the Castle, venduti 60mila biglietti

La WWE farà finalmente ritorno in Europa con un Premium Live Event che si preannuncia storico: Clash at the Castle infatti sarà il primo grande evento a tenersi nel vecchio continente da Insurrextion nel 2003, che si tenne a NewCastle nel giugno di quell'anno. La compagnia tiene molto alla buona riuscita del PLE e ha puntato fortissimo sulle vendite dei biglietti che, fin'ora, stanno riscontrando un ottimo successo. Secondo WrestleTix, infatti, la compagnia avrebbe già venduto circa 60mila tagliandi.

Ottime vendite

Come scritto sopra, le vendite dei biglietti procedono in maniera spedita e sembra che siano rimasti solamente circa 10mila biglietti disponibili. L'evento vedrà come protagonisti Roman Reigns e Drew McIntyre, eroe di casa, che cercherà di ...

