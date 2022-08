(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il tradimento di Cora Jade ai danni di Roxanne Perez di qualche settimana fa ha scosso la divisione femminile di NXT. Dopo che Jade ha gettato nella spazzatura la sua cintura di campionessa di, Roxanne Perez è stata costretta a rendere vacanti i titoli e questa settimana è andato in scena un fatal-4-way tag team elimination match per incoronare le. A contendersi le cinture sono state le 2 voltediGigi Dolin e Jayce Jane, Ivy Nile e Tatum Paxley,e Valentina Feroz e Yulisa Leon. Meritatissimo Il match è stato l’opener di serata, la primaad essere eliminata è stata quella composta da Feroz e Leon, cortesia di Ivy Nile. A ...

Zona_Wrestling : WWE: La lunga rincorsa è finita, Kayden Carter e Katana Chance nuove campionesse di coppia NXT!… - RionChaos : Patti chiari e amicizia lunga, se fra un'ora vedrò Austin Theory campione undisputed smetterò di guardarvi per il resto della mia vita @WWE - marcoreggio : Da quando vedo il wrestling ovvero fin da giovanissimo ho sempre seguito la #WWE ma adesso da qualche tempo mi hann… -

Il Sussidiario.net

Dopo unabattaglia Bianca Belair batte Becky Lynch , vendicandosi dell'anno precedentemente, ... SummerSlam 2022/ Wrestling, info streaming video tv: è ancora Reigns vs Lesnar! Bianca Belair ......tag team dell'era moderna della/F ovvero The Hardy Boys, Edge & Christian e The Dudley Boys si danno appuntamento a Summerslam 2000 per contendersi i WWF Tag Team Titles nel primo, di unae ... SUMMERSLAM 2022/ Wrestling WWE: debutti e ritorni. Reigns si conferma 'Tribal Chief' Il tradimento di Cora Jade ai danni di Roxanne Perez di qualche settimana fa ha scosso la divisione femminile di NXT. Dopo che Jade ha gettato nella spazzatura la sua cintura di campionessa di coppia, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...