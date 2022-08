WRC: Hyundai alla ricerca del risultato in Finlandia (Di mercoledì 3 agosto 2022) In casa Hyundai Motorsport filtra cauto ottimismo alla vigilia del Rally di Finlandia, valido come ottavo atto del Mondiale WRC 2022. Una prima parte di stagione sicuramente poco positiva per la casa Coreana, alle prese con una vettura poco competitiva e con la mancanza di un leader di polso, che appare sempre più alla deriva. Source Leggi su rallyeslalom (Di mercoledì 3 agosto 2022) In casaMotorsport filtra cauto ottimismovigilia del Rally di, valido come ottavo atto del Mondiale WRC 2022. Una prima parte di stagione sicuramente poco positiva per la casa Coreana, alle prese con una vettura poco competitiva e con la mancanza di un leader di polso, che appare sempre piùderiva. Source

