Wijnaldum, dalla Champions alla lotta al razzismo: ecco chi è l’ultimo colpo di Mourinho (Di mercoledì 3 agosto 2022) «De de de de de de… Gini Wijnaldum!». Preparativi, perché il coro studiato dai tifosi del Liverpool in onore del centrocampista olandese – riadattando il brano This Girl di Kungs vs Cookin’ on 3 Burners – è pronto a spopolare anche in Italia. Da oltre 10 giorni infatti la canzone che ha preso piede nei pub che circondano Anfield sembra essere diventata il mantra di centinaia di romanisti che, per propiziare l’arrivo di ‘Gini’, hanno invaso i social con diversi video. E il ‘rito magico’ sembra aver funzionato visto che la Roma, dopo una trattativa complicata, è finalmente riuscita a raggiungere un accordo con il Paris Saint-Germain per il trasferimento in prestito di Wijnaldum nell’attuale sessione di calciomercato. Ma chi é davvero il trentunenne che per giorni ha lasciato col fiato sospeso la Capitale, spingendo José Mourinho a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) «De de de de de de… Gini!». Preparativi, perché il coro studiato dai tifosi del Liverpool in onore del centrocampista olandese – riadattando il brano This Girl di Kungs vs Cookin’ on 3 Burners – è pronto a spopolare anche in Italia. Da oltre 10 giorni infatti la canzone che ha preso piede nei pub che circondano Anfield sembra essere diventata il mantra di centinaia di romanisti che, per propiziare l’arrivo di ‘Gini’, hanno invaso i social con diversi video. E il ‘rito magico’ sembra aver funzionato visto che la Roma, dopo una trattativa complicata, è finalmente riuscita a raggiungere un accordo con il Paris Saint-Germain per il trasferimento in prestito dinell’attuale sessione di calciomercato. Ma chi é davvero il trentunenne che per giorni ha lasciato col fiato sospeso la Capitale, spingendo Joséa ...

