infatti ha cominciato a "smobilitare" il suo passato in Francia, togliendo dalla biografia del suo account Twitter "giocatore del Psg", ma lasciando soltanto la sua professione di ...infatti ha cominciato a "smobilitare" il suo passato in Francia, togliendo dalla biografia del suo account Twitter "giocatore del Psg", ma lasciando soltanto la sua professione di ... Wijnaldum 'cancella' il Psg: l'indizio social sul passaggio alla Roma Il centrocampista olandese molto presto sbarcherà nella Capitale per cominciare a lavorare con Mourinho ROMA - Wijnaldum alla Roma è solo questione di tempo. Anzi, di ore. Il club giallorosso e il Psg ...Calciomercato Roma, è arrivato l'annuncio del giocatore ai tifosi. Futuro svelato, ecco gli ultimi aggiornamenti.