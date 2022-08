Whatsapp chiude alla richiesta del Regno Unito di avere accesso alle chat per fini di indagine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Braccio di ferro tra il governo britannico e Whatsapp rispetto alla questione privacy utenti. Da un lato abbiamo il governo britannico, che chiede accesso alle conversazioni private degli utenti, dall’altro Whatsapp e la sua dirigenza, che hanno fatto sapere di non voler rispondere alla richiesta andando a compromettere la garanzia di privacy fornita agli utenti. Questi filtri AI per leggere le chat crittografate Whatsapp darebbero la possibilità di accedere ai messaggi di tutti (lo stesso problema, in sostanza, che è stato individuato in una tipologia di indagine della polizia americana che sfrutta i dati di Google e che – ad oggi – potrebbe causare non pochi problemi a chi voglia avvalersi del diritto all’aborto ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Braccio di ferro tra il governo britannico erispettoquestione privacy utenti. Da un lato abbiamo il governo britannico, che chiedeconversazioni private degli utenti, dall’altroe la sua dirigenza, che hanno fatto sapere di non voler rispondereandando a compromettere la garanzia di privacy fornita agli utenti. Questi filtri AI per leggere lecrittografatedarebbero la possibilità di accedere ai messaggi di tutti (lo stesso problema, in sostanza, che è stato individuato in una tipologia didella polizia americana che sfrutta i dati di Google e che – ad oggi – potrebbe causare non pochi problemi a chi voglia avvalersi del diritto all’aborto ...

