West Nile in Italia, sale numero delle vittime del virus. Focolaio in Italia: cosa è, come si trasmette, i sintomi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono 42 i casi di infezione da virus West Nile in Italia: la zona dove circola maggiormente è il padovano con 4 ricoveri nella giornata di martedì 2 agosto per un totale di una ventina, più quelli negli ospedali dell’Usl 6. Sono soprattutto anziani ma ci sono anche 30 e 40enni. Nella provincia di Padova si è registrato il primo caso umano: martedì 2 agosto c’è stata la prima vittima a Mira, nel Veneziano. In tutto i decessi sono 5. E proprio uno studio dell’Università di Padova e dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie ha confermato che in Veneto sono 2 i ceppi che circolano. Attualmente non esiste vaccino contro il virus West Nile: l’unica difesa è non farsi pungere dalle zanzare infette. Pertanto sono fondamentali ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono 42 i casi di infezione dain: la zona dove circola maggiormente è il padovano con 4 ricoveri nella giornata di martedì 2 agosto per un totale di una ventina, più quelli negli ospedali dell’Usl 6. Sono soprattutto anziani ma ci sono anche 30 e 40enni. Nella provincia di Padova si è registrato il primo caso umano: martedì 2 agosto c’è stata la prima vittima a Mira, nel Veneziano. In tutto i decessi sono 5. E proprio uno studio dell’Università di Padova e dell’Istituto Zooprofilattico sperimentaleVenezie ha confermato che in Veneto sono 2 i ceppi che circolano. Attualmente non esiste vaccino contro il: l’unica difesa è non farsi pungere dalle zanzare infette. Pertanto sono fondamentali ...

SkyTG24 : Virus West Nile: 49 ricoveri a Padova, una donna morta a Venezia - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: West Nile, 49 i casi registrati nella provincia di Padova. Due i ceppi circolanti in Veneto. Una vittima nel Veneziano… - fattoquotidiano : West Nile, 49 i casi registrati nella provincia di Padova. Due i ceppi circolanti in Veneto. Una vittima nel Venezi… - nuova_venezia : West Nile, a Camponogara identificato il primo cluster del Veneziano - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! VENETO – Il virus West Nile colpisce più del Covid: 50 casi solo -