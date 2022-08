West Nile | 49 i casi registrati nella provincia di Padova Due i ceppi circolanti in Veneto Una vittima nel Veneziano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Non si arresta la corsa dei contagi del virusin, la malattia infettiva trasmessa dalla puntura dalle zanzare.regione stanno circolando in particolare due, il WNV-1 e il WNV-2 e ieri, 2 agosto, sono statialtri quattro ricoveri nell’Azienda ospedaliera universitaria di, a questi poi si aggiungono quelli ricoverati negli ospedali dell’Usl 6. In tutto iaccertati trasono 49 e oggi, invece, un nuovo caso è stato registrato dai sanitari del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 3 Serenissima, a Venezia: si tratta di un uomo di 55 anni, sintomatico, ma che non necessita di sorveglianza ospedaliera. Nel mirino del virus ci sono soprattutto gli ...

Una cinquantina di casi nel Padovano e molti altri (non ancora conteggiati) nelle altre province. Il virussi diffonde in Veneto. Solo a Padova sono 19 i pazienti presi in cura per gli effetti del virus e solo Solo negli ultimi tre giorni vi è stata la conferma di positività al virus in pazienti ...L'esperto: 'Ilè un virus degli uccelli, non un virus dell'uomo, che rappresenta per il virus stesso un binario ...PADOVA - Si moltiplicano i casi di West Nile in città: al via questa notte a Padova la disinfestazione nel quartiere Palestro e in centro storico. Ad annunciarlo è stato questa ...Padova si conferma epicentro dell’epidemia di West Nile in Italia: al momento i casi accertati sono 49 e 12 i pazienti ricoverati: “Più ...