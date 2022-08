Wanda Nara e Icardi, parla l’ex allenatore del Psg Pochettino: “È successo di tutto. Abbiamo fatto del nostro meglio” (Di mercoledì 3 agosto 2022) È passato quasi un anno dal travolgente gossip che aveva coinvolto Wanda Nara e Icardi. La coppia ha vissuto un periodo complicato e rischiato di compromettere seriamente la relazione. Il motivo? Il presunto tradimento del calciatore con Eugenia ‘La China’ Suarez e la notte brava, in hotel a Parigi, che ha inasprito la crisi tra i due. Il caso è stato complicato da gestire: Wanda Nara ha scoperto l’infedeltà dal cellulare del marito e l’immagine mediatica di entrambi ne ha risentito, coinvolgendo indirettamente anche la squadra del Paris Saint Germain, nella quale Icardi militava. Il calciatore, così, ha chiesto al club di non giocare, trascurando lo sport per ricucire il rapporto con la moglie. Il tempo ha sanato la relazione, ma per Icardi, adesso, trovare un club ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) È passato quasi un anno dal travolgente gossip che aveva coinvolto. La coppia ha vissuto un periodo complicato e rischiato di compromettere seriamente la relazione. Il motivo? Il presunto tradimento del calciatore con Eugenia ‘La China’ Suarez e la notte brava, in hotel a Parigi, che ha inasprito la crisi tra i due. Il caso è stato complicato da gestire:ha scoperto l’infedeltà dal cellulare del marito e l’immagine mediatica di entrambi ne ha risentito, coinvolgendo indirettamente anche la squadra del Paris Saint Germain, nella qualemilitava. Il calciatore, così, ha chiesto al club di non giocare, trascurando lo sport per ricucire il rapporto con la moglie. Il tempo ha sanato la relazione, ma per, adesso, trovare un club ...

NapoliFCNews : VIDEO Wanda Nara in versione “amazzone”: avventure in Rwanda #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - zazoomblog : Wanda Nara e Icardi Pochettino rompe il silenzio: Nello spogliatoio del Psg succedeva di tutto - #Wanda #Icardi… - zazoomblog : VIDEO - Wanda Nara in Argentina è una diva: acclamata dalla folla per... - #VIDEO #Wanda #Argentina #diva: - leggoit : Wanda Nara e Icardi, Pochettino rompe il silenzio: «Nello spogliatoio del Psg succedeva di tutto» - zazoomblog : Wanda Nara fisico da urlo: fan senza parole - #Wanda #fisico #urlo: #senza #parole -