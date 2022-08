Vuelta a Burgos | Edoardo Affini | “Non sapevo della carneficina dietro di noi Cara UCI | un arrivo così è inaccettabile”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Non le manda a dire. L’azzurro, secondo nella tappa odierna2022, dove è arrivata addirittura una tripletta per la sua Jumbo-Visma (a vincere Timo Roosen), ha commentato su Twitter ciò che è accaduto nella frazionecorsa spagnola. Una bruttissima caduta all’interno dell’ultimo chilometro, causata da David Dekker (compagno di), a causa di un dosso posizionato nel momento più sbagliato, con il plotone lanciato ad altissima velocità, ha spaccato il gruppo, con diversi corridori finiti a terra.2022, chi è rimasto coinvolto nella maxi-caduta e chi si è salvato. Ansia per Davide Ballerini Le parole di: “Prima che tutti inizino a scrivere cavolate qui, ...

SpazioCiclismo : Edoardo Affini spiega l'esultanza sul traguardo e trova inaccettabile un finale come quello della seconda tappa del… - 53x11Podcast : Ma che cazzo si pensavano gli organizzatori della vuelta Burgos? Il nulla, probabilmente - CapitanHarlok6 : RT @cyclinside: Caduta disastrosa nella seconda tappa della Vuelta Burgos - CorriereUmbria : Clamorosa caduta del gruppo alla Vuelta a Burgos di ciclismo #ciclismo #caduta #VueltaBurgos… - PestarinoDiego : @Ciclignorante La Vuelta a Burgos non è appartiene alla categoria WT, ma UCI dovrebbe vigiliate maggiormente verifi… -

Brutta caduta per il ciclista comasco Davide Ballerini, impegnato in questi giorni alla, corsa a tappe spagnola. Ballerini è rimasto coinvolto nel finale nella caduta che ha coinvolto larga parte del gruppo. Il portacolori della Quick - Step Alpha Vinyl , spiega il ...In eccellente posizione in vista dello sprint c'era il nostro Davide Ballerini . La Quick - Step Alpha Vinyl ha commentato così: ' Speriamo che stia bene dopo quell'incidente . Vi aggiorneremo non ... Ciclismo, Vuelta a Burgos 2022 - Caduta terrificante! I ciclisti sfondano le transenne, Davide Ballerini KO Brutta caduta per il ciclista comasco Davide Ballerini, impegnato in questi giorni alla Vuelta a Burgos, corsa a tappe spagnola.Le immagini impressionanti descrivono bene cosa è accaduto. Il tratto finale della seconda tappa della Vuelta de Burgos (in Spagna) è stato ...