Volley maschile, Ivan Zaytsev lascia il ritiro della Nazionale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ivan Zaytsev ha lasciato il collegiale della Nazionale maschile di pallavolo. L’opposto, infatti, ha maturato la decisione dopo un colloquio avuto con il Commissario Tecnico. A spiegare le motivazioni della scelta è stato lo stesso Ferdinando De Giorgi: “Al termine di un appropriato percorso e dopo una attenta valutazione tecnica e di squadra, ho preso la decisione di comunicare all’atleta che non avrebbe fatto parte della rosa dei 14 per il Mondiale. Al fine di evitare qualsiasi tipo di «speculazione», sottolineo che l’atleta ha sempre tenuto una condotta esemplare”. (federVolley.it)(foto@federVolley.it) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022)hato il collegialedi pallavolo. L’opposto, infatti, ha maturato la decisione dopo un colloquio avuto con il Commissario Tecnico. A spiegare le motivazioniscelta è stato lo stesso Ferdinando De Giorgi: “Al termine di un appropriato percorso e dopo una attenta valutazione tecnica e di squadra, ho preso la decisione di comunicare all’atleta che non avrebbe fatto parterosa dei 14 per il Mondiale. Al fine di evitare qualsiasi tipo di «speculazione», sottolineo che l’atleta ha sempre tenuto una condotta esemplare”. (feder.it)(foto@feder.it) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ...

