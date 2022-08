(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Due partite in rapida successione, una di coppa e una di campionato. Dodici giorni dial Ferraris, dodici giorni che per Alessandrovarranno un piccolo viaggio nel suo recente passato. Prima il sorteggio di coppa Italia e poi la presentazione del calendario ad opera della Lega B hanno giocato un piccolo scherzo alla Strega e al difensore di Acquaviva delle Fonti, uno dei grandi rimpianti della coppia Vigorito-Foggia. L’assenza di un diritto di riscatto nell’operazione che aveva portato il difensore centrale nel Sannio nell’estate 2021 ha lasciato non poco amaro in bocca. Le speranze di trattenerlo dopo averlo valorizzato, salite a dismisura nel corso della passata stagione, si sono dissolte nel momento in cui ilè retrocesso in ...

La sfida a due ex di lusso come Massimo Coda e Alex. Alcuni ex anche dalla parte del, a cominciare da Riccardo Improta per andare ad Alberto Paleari, riscattato proprio un mese fa ...... difensore centrale acquistato un anno fa dal Grifone e sbarcato a Pegli dopo la stagione in prestito al. Cresciuto nelle giovanili di Bari, Roma e Juventus,si è presentato così ... Vogliacco-Benevento, ci risiamo: due sfide per 'stregare' il Genoa Alessandro Vogliacco è uno dei volti nuovi del Genoa che in questa stagione di Serie B cercherà un immediato ritorno nella massima serie.