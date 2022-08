Vista da vicino - Tutta la Lancia Ypsilon foto per foto (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Lancia Ypsilon è stabilmente sul podio delle auto più vendute in Italia, anche perché negli anni si è affinata sotto diversi aspetti, senza mai rivoluzionarsi. questa - insieme a un prezzo interessante, 14.800 euro, e a dimensioni compatte - la forza della piccola italiana, che si è fatta amare dai clienti per il suo design fin da quando è arrivata sul mercato con l'attuale generazione, nell'ormai lontano 2011. E molti di quelli che l'hanno scelta quando è arrivata sul mercato l'hanno ricomprata negli ultimi anni, spinti anche dall'arrivo di un nuovo motore ibrido. Due motori e dimensioni contenute. Lunga solo 3 metri e 84 centimetri, la Ypsilon è disponibile con un 1.0 benzina mild hybrid da 69 cavalli oppure con un 1.2 bifuel a Gpl di pari potenza. I consumi sono contenuti e la praticità è elevata: ci si può viaggiare comodi in ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 3 agosto 2022) Laè stabilmente sul podio delle auto più vendute in Italia, anche perché negli anni si è affinata sotto diversi aspetti, senza mai rivoluzionarsi. questa - insieme a un prezzo interessante, 14.800 euro, e a dimensioni compatte - la forza della piccola italiana, che si è fatta amare dai clienti per il suo design fin da quando è arrivata sul mercato con l'attuale generazione, nell'ormai lontano 2011. E molti di quelli che l'hanno scelta quando è arrivata sul mercato l'hanno ricomprata negli ultimi anni, spinti anche dall'arrivo di un nuovo motore ibrido. Due motori e dimensioni contenute. Lunga solo 3 metri e 84 centimetri, laè disponibile con un 1.0 benzina mild hybrid da 69 cavalli oppure con un 1.2 bifuel a Gpl di pari potenza. I consumi sono contenuti e la praticità è elevata: ci si può viaggiare comodi in ...

