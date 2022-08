Visite mediche per Lookman Percassi | «Miranchuck al Toro? Siamo fermi»

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Calciomercato L’amministratore delegato dell’Atalanta Lucanon ha scoperto le carte del tutto sull’arrivo di(in arrivo a Bergamo), pur ammettendo tra le righe che «qualcosa sta per succedere».

AntoVitiello : ??????? Visite mediche per il nuovo acquisto del #Milan Charles #DeKetelaere - DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - AntoVitiello : ?? #Milan, terminate le visite mediche di Charles #DeKetelaere. Il belga ???? ha lasciato ora la clinica 'La Madonnina' - HyboriaLeague : RT @NickCecca: Empoli, presi Cambiaghi e Lammers, entrambi con la formula del prestito. Già nelle prossime ore previste le visite mediche - Lazio_TV : Il primo gruppo di giocatori ha sostenuto i test di idoneità -

TUTTO mercato WEB

Il centrocampista a breve svolgerà le. L'arrivo di Wijnaldum nella capitale è sempre più vicino. 15:30 - Il presidente del Marsiglia ha parlato di Veretout e del suo possibile arrivo: ...Olimpiu Morutan sosterrà lee apporrà la firma sul contratto nella giornata di oggi, anche se, come nel caso degli ultimi due arrivi internazionali, occorrerà attendere il transfer per ... FootMercato: Renato Sanches è a Parigi. Nel pomeriggio le visite mediche, poi la firma Il patto è stato siglato oggi a Roma, presso il Ministero della Salute, dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e dalla presidente dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, Mariella Enoc ...Confermata la spesa per il cartellino dell’esterno nigeriano: circa 15 milioni di euro Sono iniziate attorno alle 14 le visite mediche di Ademola Lookman, attaccante esterno anglo-nigeriano che l’Atal ...