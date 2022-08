“Visite mediche” | colpo improvviso Atalanta | Gasperini esulta

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 3 agosto 2022)per l’di. L’arrivo del calciatore a Bergamo potrebbe mettere in moto un’interessante giro di calciomercato. Dopo alcune stagioni impressionanti, che avevano reso l’una presenza stabile nelle zone alte, la scorsa stagione per gli uomini disi è rivelata abbastanza deludente. Partiti per confermare le ambizioni europee, i nerazzurri sono finiti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.