VIDEO / Tifosi del Bayern Monaco contro Lewandowski: “Hala Madrid” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lewandowski è tornato a Monaco. All’uscita dal centro sportivo lo hanno salutato anche diversi Tifosi, ma alcuni fan del Bayern hanno fatto partire un coro: “Hala Madrid” per rimarcare la rivalità con il Barça Leggi su golssip (Di mercoledì 3 agosto 2022)è tornato a. All’uscita dal centro sportivo lo hanno salutato anche diversi, ma alcuni fan delhanno fatto partire un coro: “” per rimarcare la rivalità con il Barça

AntoVitiello : ? L'entusiasmo dei tifosi del #Milan a Linate all'arrivo di #Deketelaere ??? - PBPcalcio : Rapporto con i tifosi: LEVEL 10 ?? @_OlivierGiroud_ che bei momenti???? #Unforgettable - CagliariCalcio : ?? | INTERVISTA ?? Una scelta di cuore ?? Si guarda avanti ?? Le idee del mister ?? L'aiuto ai più giovani ?? L'amore pe… - corradone91 : RT @marifcinter: #Sanchez: “Voglio giocare e vincere, il leone è così. Un messaggio ai tifosi dell’Inter? È ancora presto. Deluso? No, sono… - King_______G : RT @AnfetaMilan: C’è un giocatore che ha lasciato il Milan dopo essere stato amato dai tifosi Ma non poteva fare un video come Mertens pe… -