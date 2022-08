Video Gol Marsiglia - Milan 0 - 2 amichevole: Messias e Giroud. Gli highlights (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nell'amichevole precampionato giocata il 31 luglio 2022 al Velodrome di Marsiglia, il Milan ha battuto l'OM per 2 - 0. In gol Messias e Giroud. Guarda ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nell'precampionato giocata il 31 luglio 2022 al Velodrome di, ilha battuto l'OM per 2 - 0. In gol. Guarda ...

acmilan : Goal of the month: July! ??? It’s time to vote for your favourite goal from last month! ? ?? @_OlivierGiroud_ ?? M… - DAZN_IT : Assist di Lautaro:???? Gol di Barella: ?????? #InterLione finisce 2-2 #DAZN - FBiasin : Le timide aspettative del tifoso del #Como rivolte al neo-acquisto #Fabregas, centrocampista. “Ooooooooohhhh, 30 g… - imalessiawyse : RT @AntoDamiano1996: La partita fu una sofferenza indicibile, ma ciò che mi emoziona ancora è il boato del pubblico + urlo di Repice al gol… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Inter, Gosens a caccia di continuità: i suoi gol più belli all’Atalanta -