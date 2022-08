VIDEO | CALCIOMERCATO, NUOVO ACQUISTO DEL MONZA (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il MONZA è vicinissimo all’ACQUISTO di un NUOVO difensore, direttamente dalla Premier League. La società di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani continua così il proprio mercato da sogno per cercare di puntare a qualcosa in più rispetto alla “sola” salvezza alla sua prima partecipazione nel massimo campionato italiano. Il giocatore in questione è Pablo Marì, centrale brasiliano classe 1993 di proprietà dei Gunners, ma nella scorsa stagione ha vestito in prestito la maglia dell’Udinese. Arrivato in Italia nella sessione di mercato invernale, è riuscito ad adattarsi facilmente ai ritmi del nostro campionato, diventando sin da subito un titolare nelle gerarchie della squadra friulana. Ottime prestazioni che hanno convinto il MONZA ad effettuare un tentativo, forte della volontà del brasiliano di rimanere in Serie A anche ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilè vicinissimo all’di undifensore, direttamente dalla Premier League. La società di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani continua così il proprio mercato da sogno per cercare di puntare a qualcosa in più rispetto alla “sola” salvezza alla sua prima partecipazione nel massimo campionato italiano. Il giocatore in questione è Pablo Marì, centrale brasiliano classe 1993 di proprietà dei Gunners, ma nella scorsa stagione ha vestito in prestito la maglia dell’Udinese. Arrivato in Italia nella sessione di mercato invernale, è riuscito ad adattarsi facilmente ai ritmi del nostro campionato, diventando sin da subito un titolare nelle gerarchie della squadra friulana. Ottime prestazioni che hanno convinto ilad effettuare un tentativo, forte della volontà del brasiliano di rimanere in Serie A anche ...

