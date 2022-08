Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 agosto 2022)DEL 3 AGOSTOORE 08.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA CASSIA VEIENTANA SI ALLUNGANO LE CODE A CAUSA DI CANTIERI TRA VIA PRATO DELLA CORTE E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO ANULARE SEMPRE VERSO IL RACCORDO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA DALLA LOCALITA LA STORTA E SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA ACILIA E GIARDINO DIAUTO IN FILA SEMPRE PER CANTIERI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE E SULLA VIA APPIA INCROCIO CON VIA DI CIAMPINO QUI ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE DUE DIREZIONI CON QUESTO E’ TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral