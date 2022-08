Via libera alle candidature M5s, compromesso Raggi-Conte sulle regole: ma sarà l’ex premier ad avere l’ultima parola (Di mercoledì 3 agosto 2022) Accordo Raggiunto tra la linea “morbida” di Giuseppe Conte e della maggioranza del comitato di Garanzia grillino e la staccionata di paletti di Virginia Raggi sul regolamento per le candidature nel M5s verso le elezioni del 25 settembre. Dopo la riunione pomeridiana dei coordinatori regionali pentastellati, il M5s in un comunicato ufficiale ha annunciato che «le autocandidature per entrare nelle liste elettorali del M5s potranno essere presentate dalle 14 di venerdì 5 agosto alle 14 di lunedì 8 agosto». La principale mediazione tra la linea morbida dell’ex premier e quella più rigida dell’ex sindaca di Roma, che nelle scorse ore ha agitato gli animi all’interno della galassia pentastellata, è stata trovata sul ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Accordounto tra la linea “morbida” di Giuseppee della maggioranza del comitato di Garanzia grillino e la staccionata di paletti di Virginiasul regolamento per lenel M5s verso le elezioni del 25 settembre. Dopo la riunione pomeridiana dei coordinatori regionali pentastellati, il M5s in un comunicato ufficiale ha annunciato che «le autoper entrare nelle liste elettorali del M5s potranno essere presentate d14 di venerdì 5 agosto14 di lunedì 8 agosto». La principale mediazione tra la linea morbida dele quella più rigida delsindaca di Roma, che nelle scorse ore ha agitato gli animi all’interno della galassia pentastellata, è stata trovata sul ...

Exor ammessa su Euronext Amsterdam da 12 agosto Il via libera odierno segue l'annuncio di venerdì scorso , con cui Exor aveva segnalato di voler lasciare Piazza Affari in favore della borsa di Amsterdam per un maggiore allineamento con la propria ... Cecchetti(Lega): bene ok Commissione Ue a Fesr da 2 mld a Lombardia 'La virtuosita', la lungimiranza e la capacita' di programmazione della Regione Lombardia vengono sempre premiate, cosi' oggi e' arrivato il via libera da parte della Commissione europea al programma Fesr, che per la Lombardia vale 2 miliardi di euro per il 2021 - 2027 con una quota europea di 800 milioni di euro, dopo l'approvazione del '... Agenzia ANSA Bologna, mamma e figlia di tre anni recluse senza colpa nel centro per minori I genitori di Margherita prosciolti già un anno fa dalle accuse di violenza ma un’ordinanza del giudice le ha costrette a rimanere nella struttura.. L’avvocato: «Ci sono le ferie e le mie istanze non ... Elezioni, partiti e trattative. La diretta di oggi 3 agosto Elezioni politiche 2022 - È un'altra giornata di trattative intense nei partiti. A che punto sono gli apparentamenti nel centrosinistra È stato raggiunto ieri l'accordo ... Ilodierno segue l'annuncio di venerdì scorso , con cui Exor aveva segnalato di voler lasciare Piazza Affari in favore della borsa di Amsterdam per un maggiore allineamento con la propria ...'La virtuosita', la lungimiranza e la capacita' di programmazione della Regione Lombardia vengono sempre premiate, cosi' oggi e' arrivato ilda parte della Commissione europea al programma Fesr, che per la Lombardia vale 2 miliardi di euro per il 2021 - 2027 con una quota europea di 800 milioni di euro, dopo l'approvazione del '... Uefa, via libera a tecnologia semiautomatica del fuorigioco I genitori di Margherita prosciolti già un anno fa dalle accuse di violenza ma un’ordinanza del giudice le ha costrette a rimanere nella struttura.. L’avvocato: «Ci sono le ferie e le mie istanze non ...Elezioni politiche 2022 - È un'altra giornata di trattative intense nei partiti. A che punto sono gli apparentamenti nel centrosinistra È stato raggiunto ieri l'accordo ...