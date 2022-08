“Vi dico la verità”. Claudia Cardinale e la voce su ricovero, ora spiega tutto. Come sta e dov’è (Di mercoledì 3 agosto 2022) C’è finalmente chiarezza sull’attrice Claudia Cardinale, dopo che in questi giorni erano circolate indiscrezioni secondo le quali era stato disposto il suo ricovero senza il suo consenso. Lei non si vede pubblicamente da alcuni mesi e questo aveva alimentato ancora di più le voci. Ma adesso è stata la stessa donna a rompere il silenzio e ad informare il pubblico sulla sua situazione. Parole molto importanti, che sperano di mettere una pietra sopra a quanto successo nel recentissimo passato. A proposito di Claudia Cardinale e del suo presunto ricovero, il sito Dagospia aveva scritto: “Si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino. Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) C’è finalmente chiarezza sull’attrice, dopo che in questi giorni erano circolate indiscrezioni secondo le quali era stato disposto il suosenza il suo consenso. Lei non si vede pubblicamente da alcuni mesi e questo aveva alimentato ancora di più le voci. Ma adesso è stata la stessa donna a rompere il silenzio e ad informare il pubblico sulla sua situazione. Parole molto importanti, che sperano di mettere una pietra sopra a quanto successo nel recentissimo passato. A proposito die del suo presunto, il sito Dagospia aveva scritto: “Si sparge sempre di più lachenon viva più nel suo appartamento parigino. Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in ...

