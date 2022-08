Verso le elezioni, nel M5S le candidature alle "parlamentarie" dal 5 all'8 agosto (Di mercoledì 3 agosto 2022) «Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha il diritto di poter avanzare la propria proposta di autocandidatura dalle ore 14 di venerdì 5 agosto alle ore 14 di lunedì 8 agosto ». E’ quanto si... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 3 agosto 2022) «Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha il diritto di poter avanzare la propria proposta di autocandidatura dore 14 di venerdì 5ore 14 di lunedì 8». E’ quanto si...

