Verona-Napoli solo per i residenti in Veneto, settore ospiti solo per chi ha la tessera del tifoso (Di mercoledì 3 agosto 2022) Verona-Napoli. L'Osservatorio ha deliberato in merito alla partita Verona-Napoli del 15 agosto prima giornata di campionato di Serie A. per l'incontro di Serie A "Hellas Verona – Napoli" del 15 agosto 2022, connotato da elevati profili di rischio, si suggerisce l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: Vendita dei tagliandi per il settore "ospiti" esclusivamente ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della "SSC Napoli"; Vendita dei tagliandi, per i restanti settori dello stadio, ai soli residenti nella Regione Veneto ovvero ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell'Hellas Verona FC "Non vi lasceremo mai", ovunque ...

