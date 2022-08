Verona: dubbi offensivi, ma Cioffi ha scelto l’undici titolare (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quale sarà la formazione del Verona in vista della prossima stagione. Pochi dubbi per Cioffi, il quale dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con apertura anche al 3-4-1-2 o 3-5-2. Attenzione al ballottaggio offensivo per il ruolo di centravanti, il quale potrebbe diventare una clamorosa corsa a tre Quale sarà la nuova formazione del Verona in vista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quale sarà la formazione delin vista della prossima stagione. Pochiper, il quale dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con apertura anche al 3-4-1-2 o 3-5-2. Attenzione al ballottaggio offensivo per il ruolo di centravanti, il quale potrebbe diventare una clamorosa corsa a tre Quale sarà la nuova formazione delin vista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Mario9100565862 : RT @D_IP17: 13 giorni a Verona-#Napoli Aggiornamenti positivi? 0 ed anzi, sembra si siano fatti passi indietro su alcuni obiettivi fondam… - D_IP17 : 13 giorni a Verona-#Napoli Aggiornamenti positivi? 0 ed anzi, sembra si siano fatti passi indietro su alcuni obie… - Robertone95 : #Gila=lega pro spagnola #Cancellieri=12 presenze in serie A #MarcosAntonio=? #Casale visto dal vivo col Verona a me… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Trattativa con il Marsiglia in stand-by, dubbi sul futuro di Lazovic - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Trattativa con il Marsiglia in stand-by, dubbi sul futuro di Lazovic -