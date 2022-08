Verdi e Sinistra Italiana rinviano l’incontro con Letta e si guardano intorno con Conte che annuncia sorprese (Di mercoledì 3 agosto 2022) Verdi e Sinistra Italiana hanno rinviato l’incontro con il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Con un comunicato hanno fatto sapere la loro scelta motivando che saranno quelle che verranno ora di riflessione. Verdi e Sinistra Italiana rinviano l’incontro con Letta Verdi e Sinistra Italiano hanno deciso di rinviare l’incontro in programma con Enrico Letta. Attraverso un comunicato e i social hanno spiegato i motivi di tale scelta che allontana un possibile accordo con il Pd. “L’alleanza Verdi e Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l’incontro di oggi con Il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022)hanno rinviatocon il segretario del Partito Democratico Enrico. Con un comunicato hanno fatto sapere la loro scelta motivando che saranno quelle che verranno ora di riflessione.conItaliano hanno deciso di rinviarein programma con Enrico. Attraverso un comunicato e i social hanno spiegato i motivi di tale scelta che allontana un possibile accordo con il Pd. “L’alleanzacomunica che ha deciso di rinviaredi oggi con Il ...

lorepregliasco : Se Sinistra Italiana e Verdi uscissero dalla coalizione, il centrosinistra potrebbe perdere più o meno gli stessi c… - you_trend : Stima YouTrend - @CattaneoZanetto: se Sinistra e Verdi si alleano coi 5 Stelle per via dell'accordo tra PD e Azione… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Salta incontro Verdi-Sinistra e Letta: “C’è disagio, serve riflessione”. Conte: “Pd? Ufficio… - AleGrigo1992 : RT @you_trend: Stima YouTrend - @CattaneoZanetto: se Sinistra e Verdi si alleano coi 5 Stelle per via dell'accordo tra PD e Azione/+Europa,… - kq3d838qh7 : @GiuseppeConteIT Date vita ad un polo di Sinistra presentandovi in coalizione con Unione Popolare, Sinistra Italiana+Verdi e Possibile! -