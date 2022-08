Verdi e sinistra fanno saltare l' incontro con Letta | L' accordo con azione muta le condizioni

Leggi su agi

(Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - Servirà un chiarimento preliminare con Enrico, affinché l'- inizialmente programmato per oggi pomeriggio - tra il segretario dem e i leader diItaliana Nicola Fratoianni e deiAngelo Bonelli possa avere luogo. Quando mancavano un paio d'ore all'inizio della riunione, infatti, dai dirigenti rossoè arrivata una nota in cui si annunciava il rinvio a data da destinarsi del vertice, a causa di "novità politiche emerse nella giornata di ieri" e delmento delle "su cui abbiamo lavorato in questi giorni". "Sono in corso riflessioni - si legge ancora - e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore. Registriamo comunemente un profondo disagio nel paese e in particolare nel complesso dell'elettorato di ...