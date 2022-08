Vanessa Incontrada | La Verità Sulla Crisi Con Il Marito!

(Di mercoledì 3 agosto 2022)è finitacopertina dell’ultimo numero di Vanity Fair. Questa volta, la conduttrice si è sbilanciatasua vita privata e ha svelato qualcosina in più. Lei e il compagno Rossano stanno ancora insieme oppure no? Ecco tutto quello che ha dichiarato la nostrae il compagno si sono lasciati? Parla la conduttricecopertina dell’ultimo numero di Vanity Fair. La conduttrice, sulle pagine della rivista, si è sbottonata un pochinosua vita sentimentale e ha fatto intendere qualcosina. Ricordiamo infatti che lo scorso febbraio, erano circolate le prime voci su unacon il compagno Rossano Laurini. ...

stanzaselvaggia : Continuiamo a parlare del corpo di Vanessa Incontrada facendo finta di non parlare del corpo di Vanessa Incontrada. - Agenzia_Ansa : 'I social non mi feriscono. La mia risposta è l'indifferenza'. Vanessa Incontrada torna sulla copertina di Vanity F… - justtmat : il fatto che vanessa incontrada abbia parlato di queste cose nell’intervista mentre l’unica cosa di cui si sta parl… - CarCat75 : Bella Vanessa Incontrada - hopeshunters : RT @justtmat: vanessa incontrada ha deciso di zittire tutti i f4sci -

Articoli più letti Archie Battersbee, la "spina" sarà staccata oggi alle 11 di Monica Coviello Come si allena e cosa mangia Jennifer Lopez a 53 anni di Alice Politi: "I miei ...Sabrina Ferilli delle copertine connon ne vuole più sapere. Dopo gli elogi alla fisicità dell'attrice, ecco che laviene ancora una volta tirata in ballo. Il riferimento della Ferilli è alla prima pagina ...Crisi tra Rossano Laurini e la compagna Lei confessa: "Sono in un momento riflessivo della mia vita" Vanessa Incontrada ha rilasciato una lunga ...Sabrina Ferilli è sembrata criticare la scelta di Vanessa Incontrada di tornare a parlare delle foto in bikini che le sono state scattate da un paparazzo qualche mese fa.