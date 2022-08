Vaiolo delle scimmie | superati i 500 casi in Italia | lo Spallanzani è pronto a partire con le vaccinazioni Il ministero | “Ipotesi quarantena”

(Di mercoledì 3 agosto 2022): lodi Roma ha annunciato di esserecon la campagna vaccinale contro il monkeypox mentre ildella Salute non esclude che possano essere introdotte “misurerie” in caso di positività al virus.i 500in: locon leLo spettro della pandemia Covid non ha ancora smesso di incombere sull’che il Paese è costretto a fare i conti con una nuova emergenza sanitaria. Il...

LaStampa : Polemica sul Vaiolo delle scimmie. Tommaso Zorzi: “Quella gogna social tra ignoranza e cattiveria” - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: arriva la circolare del Ministero della Salute. Possibili quarantene e sorveglianza passiva.… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: il vaccino prevede due dosi. Spallanzani: 'Presto pronti'. Vaia: 'Attendiamo le linee guida'… - Fashiondonne1 : RT @Leonard1306___: Non capisco perché contro il vaiolo delle scimmie si debbano 'vaccinare' le pecore. (Cit) - opinionistaopi : Intanto 2 dosi, quarantene e mascherine per il #vaiolodellescimmie! Poi stanno aspettando, le fasce di età e la pla… -

Quarantena, in situazioni particolari, per i contatti stretti di persone conscimmie , uso del vaccino , non con una somministrazione di massa ma mirata secondo le indicazioni Oms (ma sono in arrivo indicazioni specifiche sulla strategia che adotterà l'Italia), ...ROMA. Sono arrivati a 505 i casi discimmie in Italia. L'infezione continua a svilupparsi quasi esclusivamente fra maschi (501) rispetto ai soli 4 casi fra donne, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute ...Il vaiolo delle scimmie, monkeypox in inglese, è una malattia infettiva virale da decenni diffusa in Africa centrale che da rara negli ultimi mesi ha fatto registrare un deciso aumento di casi. Nel 20 ...Il ministero della Salute con una circolare ha fatto sapere che, visto l'aumento di casi di vaiolo delle scimmie in Italia, potrebbero essere decise delle quarantene.