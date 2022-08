Vaiolo delle scimmie, primo caso a Livorno. Le regole del Ministero della Sanità (Di mercoledì 3 agosto 2022) In Italia ad oggi il Vaiolo delle scimmie non desta preoccupazione. Sono 505 i casi segnalati fino ad oggi. Tra questi, 501 riguardano gli uomini e solo 4 le donne. La Regione con più contagi è la Lombardia, che ne conta 232, seguita dal Lazio con 104, l‘Emilia Romagna con 57 casi, Veneto 33, Piemonte L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) In Italia ad oggi ilnon desta preoccupazione. Sono 505 i casi segnalati fino ad oggi. Tra questi, 501 riguardano gli uomini e solo 4 le donne. La Regione con più contagi è la Lombardia, che ne conta 232, seguita dal Lazio con 104, l‘Emilia Romagna con 57 casi, Veneto 33, Piemonte L'articolo proviene da Inews24.it.

LaStampa : Polemica sul Vaiolo delle scimmie. Tommaso Zorzi: “Quella gogna social tra ignoranza e cattiveria” - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: arriva la circolare del Ministero della Salute. Possibili quarantene e sorveglianza passiva.… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, Lazio: 'Presto pronti per il vaccino, saranno due dosi' | In Italia 505 casi, Ministero: 'Pos… - canevarius : @Libero_official L'Oms è ora che dica la verità sull'epidemia di vaiolo delle scimmie senza giri di parole: non è… - Sbrn65 : RT @liliaragnar: #Speranza“Il #vaiolodellescimmie può essere trasmesso a chiunque, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’iden… -