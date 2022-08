Vaiolo delle scimmie in Italia, pronto il vaccino: chi dovrà farlo e come (Di mercoledì 3 agosto 2022) Emergenza Vaiolo delle scimmie. Un’altra ‘sfida’ da aggiungere a quelle di questi anni, (come se non bastassero). Il vaccino è pronto e dorebbe partire nei prossimi giorni anche nel nostro Paese. Attenzione però, non si tratterà di una vaccinazione di massa ma è prevista solo per determinati soggetti a rischio. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie, lo Spallanzani pronto a somministrare il vaccino: «Attediamo linee guida dal Ministero» Info sui vaccini Sono pronte già 5.200 dosi e proprio in queste ore il Ministero della Salute sta definendo le persone a rischio che devono ricorrere alla vaccinazione. Fino a questo momento i casi registrati sono 22mila, in tutto il mondo. E 505 in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Emergenza. Un’altra ‘sfida’ da aggiungere a quelle di questi anni, (se non bastassero). Ile dorebbe partire nei prossimi giorni anche nel nostro Paese. Attenzione però, non si tratterà di una vaccinazione di massa ma è prevista solo per determinati soggetti a rischio. Leggi anche:, lo Spallanzania somministrare il: «Attediamo linee guida dal Ministero» Info sui vaccini Sono pronte già 5.200 dosi e proprio in queste ore il Ministero della Salute sta definendo le persone a rischio che devono ricorrere alla vaccinazione. Fino a questo momento i casi registrati sono 22mila, in tutto il mondo. E 505 in ...

LaStampa : Polemica sul Vaiolo delle scimmie. Tommaso Zorzi: “Quella gogna social tra ignoranza e cattiveria” - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: arriva la circolare del Ministero della Salute. Possibili quarantene e sorveglianza passiva.… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, Lazio: 'Presto pronti per il vaccino, saranno due dosi' | In Italia 505 casi, Ministero: 'Pos… - 1GROSSI : RT @AStramezzi: Ma questi sono pazzi!! Evitare di starnutire? In età prescolare? Quarantena? Vaccini e richiami? Ma non sanno cosa sia l’Im… - Fashiondonne1 : @Peter_Italy L'obiettivo è quello di arricchirsi con i farmaci. Ormai, è chiaro. Hanno iniziato con la scusa degli… -