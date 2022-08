Vaiolo delle scimmie, è italiano il primo test rapido. A fine estate parte la sperimentazione a Napoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) È italiano il primo test rapido sul sangue per il Vaiolo delle scimmie. A metterlo a punto è stato il Consorzio Sannio Tech (Benevento) e la sperimentazione sarà condotta dall’ospedale Cotugno di Napoli: «Speriamo di partire a fine estate, dopo il via libera del Comitato etico dell’ospedale», spiega all’Adnkronos Salute l’infettivologo del Cotugno Alessandro Perrella, che coordinerà la sperimentazione sull’uomo. Vaiolo delle scimmie, è italiano il primo test rapido «Il merito del test è dei colleghi del Sannio Tech che hanno avuto l’intuizione e le ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Èilsul sangue per il. A metterlo a punto è stato il Consorzio Sannio Tech (Benevento) e lasarà condotta dall’ospedale Cotugno di: «Speriamo di partire a, dopo il via libera del Comitato etico dell’ospedale», spiega all’Adnkronos Salute l’infettivologo del Cotugno Alessandro Perrella, che coordinerà lasull’uomo., èil«Il merito delè dei colleghi del Sannio Tech che hanno avuto l’intuizione e le ...

