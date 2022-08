Vacanze-truffa in Puglia | hotel diverso dalle foto su Booking Ottiene 2200 euro

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Unmoltoda quello mostrato su. E’ per questa ragione che un turista milanese ha vinto un ricorso contro il noto sito di Un turista milanese ha vinto un ricorso contro la nota agenzia di viaggi canadese per pubblicità ingannevole. Viaggio inpiù brutto di quello prenotato suL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilquietoridere : @dottorbarbieri Proprio ieri, ho ricevuto due mail di una truffa già segnalata da Carabinieri e Polizia qualche mes… - zazoomblog : Perugia la truffa della casa vacanze: ecco come ti rovinano le ferie - #Perugia #truffa #della #vacanze: - enzomazza : il sito della Polizia sta avvisando i pensionati sui rischi di truffe estive che prevedono incrementi delle pension… -

su Airbnb a Porto Cervo, la soluzione Fishball è riuscita a trovare una soluzione per continuare a trascorrere l'estate in .salve. 'Abbiamo trovato un'altra casa', spiega su TikTok. ......tutelano l'assicurato - rimborsando la caparra versata - qualora finisse vittima di una. ... massimali ed esclusioni: le polizze per le case, ad esempio, sono valide solo se vi è un ...Chi ospita l’inserzione, a pagamento o gratuitamente, non risponde in nessun modo della veridicità del contenuto e di quanto può accadere di negativo nel corso della vacanza ...Il turista si è trovato davanti una struttura diversa dalle foto e dopo una causa lunga tre anni è riuscito a ottenere il rimborso dall’hotel ...