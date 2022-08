Usa, il marito di Nancy Pelosi accusato guida sotto l’influenza di alcool: rischia cinque anni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Paul Pelosi, il marito della presidente della Camera dei Rappresentanti degli Usa, Nancy Pelosi, si è dichiarato innocente del reato di guida sotto gli effetti dell’alcool, della quale è stato accusato a fine giugno, cosa che comporta una possibile condanna a cinque anni, con libertà condizionata. Pelosi, 82 anni, non si è presentato oggi al Tribunale superiore della contea di Napa, in California, ma la sua legale, Amanda Bevins, ha difeso la sua innocenza, meccanismo consentito nello Stato, secondo The Hill. Pelosi è stato arrestato alla fine di maggio, dopo essersi scontrato con un’altra auto in un incidente che non ha provocato feriti gravi. L’accusa ha presentato ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Paul, ildella presidente della Camera dei Rappresentanti degli Usa,, si è dichiarato innocente del reato digli effetti dell’, della quale è statoa fine giugno, cosa che comporta una possibile condanna a, con libertà condizionata., 82, non si è presentato oggi al Tribunale superiore della contea di Napa, in California, ma la sua legale, Amanda Bevins, ha difeso la sua innocenza, meccanismo consentito nello Stato, secondo The Hill.è stato arrestato alla fine di maggio, dopo essersi scontrato con un’altra auto in un incidente che non ha provocato feriti gravi. L’accusa ha presentato ...

