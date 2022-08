Uomo famoso ex segreto di Lory Del Santo: “Lui aveva 16 anni era bellissimo” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lory Del Santo ha vissuto una vita da soap opera, tra amori con uomini famosissimi, flirt travolgenti, esperienze folli e purtroppo anche tragedie. Di tutto questo l’ex naufraga ha parlato in una nuova intervista rilasciata al Corriere della Sera. Tra i tanti amori celebri della showgirl uno mi era sfuggito e si tratta di un Uomo che tutti ricordano per i suoi capelli. Lory infatti ha confessato di essere stata insieme ad un attore di Love Me Licia, il ragazzone quando ha conosciuto la Del Santo aveva solo 16 anni, ma era già alto 1,90. Il vero indizio però è che ‘aveva il ciuffo colorato’ e quindi è facile capire di chi si tratta… Lory Del Santo: “Sono stata con uno di Love Me Licia”. “Perché adesso sono a Los ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 agosto 2022)Delha vissuto una vita da soap opera, tra amori con uomini famosissimi, flirt travolgenti, esperienze folli e purtroppo anche tragedie. Di tutto questo l’ex naufraga ha parlato in una nuova intervista rilasciata al Corriere della Sera. Tra i tanti amori celebri della showgirl uno mi era sfuggito e si tratta di unche tutti ricordano per i suoi capelli.infatti ha confessato di essere stata insieme ad un attore di Love Me Licia, il ragazzone quando ha conosciuto la Delsolo 16, ma era già alto 1,90. Il vero indizio però è che ‘il ciuffo colorato’ e quindi è facile capire di chi si tratta…Del: “Sono stata con uno di Love Me Licia”. “Perché adesso sono a Los ...

