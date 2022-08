Uno stazzo degli Anni 30 riportato alla luce tra graniti e tradizioni pastorali

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Per chi ama la Sardegna, il mare e le spiagge sono solo un piacevole dettaglio. Ma è al suo interno che questa terra misteriosa racchiude i suoi tesori, quelli da ricercare con determinazione, da farsi raccontare con garbo, da selezionare con cura. È nei suoi spazi interni che la terra si fa più aspra, più autentica e viscerale, ed esplode die di storia, di passioni familiari e di autenticità. In fondo, basta volersi voltare dal mareterra per vedere le montagne che si gettano nell’acqua cristallina. Su quelle montagne abita la sostanza di un territorio da esplorare. È qui che Marco Maria Berio e Raffaella Manca hanno creato il loro Gallicantu, è qui che nasce una nuova cantina Bentu Luna su progetto enologico di Gabriele Moratti dove le vigne possono arrivare anche a 115di età, è in questo territorio di carne e ...