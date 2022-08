Un raptus di violenza e uccide un uomo davanti agli occhi dei passanti | movente inquietante

_Pimple_ : Perché nessuno parla di questo passaggio agghiacciante dell'intervista di Aranzulla? Ma si, scherziamo su minacce d… - osporconatore : @MakeDavero @Misurelli77 Che commento fascista. Se uno ha un raptus e ammazza l’amante e la moglie trovati a letto… - rolentola : @Giulia_B Gli avvocati gli dicono di fare così.Ora lo consiglieranno di dire che è stato un raptus,che non ricorda… - orsina18 : @CINOGILDA Sono dei raptus di violenza mossi naturalmente dall’ odio verso i propri genitori -

Picchio News

... commerciante cinese di 56 anni ucciso a martellate in undi follia da Robert Omo, 24enne ...usciva alle dieci di sera e rientrava all'alba ma non si è mai contraddistinto per episodi di...... parla di "razzista", è sicuro che "Ferlazzo non colpirebbe i concittadini bianchi che lo scuotessero" e fa appello all'Italia che nelle urne dovrebbe reagire al suo destino die ... Delitto Alika, comunità nigeriana e sindaci Ciarapica e Piermattei incontrano il prefetto. "Lavoriamo insieme per la pace" (FOTO e VIDEO) CIVITANOVA - «Il razzismo non c’entra». Gli investigatori lo ribadiscono con decisione: la furia omicida di Filippo Claudio Ferlazzo non ha niente a che fare con il colore ...Si è svolto ieri sera (26 luglio), nell'inedita cornice della Piazza Francesca da Rimini la seduta tematica del consiglio comunale dal titolo "Femminicidio: cause, interventi, e rappresentazioni media ...