Un Posto al sole, anticipazioni 4 agosto: Marina riflette sulla proposta di Lara (Di mercoledì 3 agosto 2022) Continuano ad appassionare le puntate della soap opera partenopea Un Posto al sole, che presto andrà in vacanza per un paio di settimane. Che cosa succederà nella puntata in onda giovedì 4 agosto 2022 alle 20:45 circa come sempre su Rai 3? Ricordiamo che l'episodio può essere rivisto anche in replica e on demand accedendo al portale gratuito Rai Play. Serena ha scoperto che Manuela e Micaela si sono scambiate l'identità come erano solite fare nella loro turbolenta adolescenza e ha deciso di non dire nulla a Jimmy, che è così contento di passare le vacanze estive con la madre. Intanto, Roberto ha fatto infuriare Marina, scappando da Lara per la sua ennesima finta richiesta di aiuto per il bambino, un bambino che in realtà non esiste. Ma la Martinelli scopre che non ha più un soldo e ora non sa come ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Continuano ad appassionare le puntate della soap opera partenopea Unal, che presto andrà in vacanza per un paio di settimane. Che cosa succederà nella puntata in onda giovedì 42022 alle 20:45 circa come sempre su Rai 3? Ricordiamo che l'episodio può essere rivisto anche in replica e on demand accedendo al portale gratuito Rai Play. Serena ha scoperto che Manuela e Micaela si sono scambiate l'identità come erano solite fare nella loro turbolenta adolescenza e ha deciso di non dire nulla a Jimmy, che è così contento di passare le vacanze estive con la madre. Intanto, Roberto ha fatto infuriare, scappando daper la sua ennesima finta richiesta di aiuto per il bambino, un bambino che in realtà non esiste. Ma la Martinelli scopre che non ha più un soldo e ora non sa come ...

