Ultime Notizie – Taiwan | Lavrov | “Usa fanno quello che vogliono | come in Ucraina”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Sergeicritica la visita adi Nancy Pelosi, a suo avviso un tentativo di Washington di “irritare” la Cina. “Non posso dire quale sia stata la loro motivazione, ma non ci sono dubbi sul fatto che rispecchia la stessa politica di cui parliamo rispetto alla situazione– ha detto il ministro degli Esteri russo in visita in Myanmar, secondo dichiarazioni riportate dall’agenzia Tass – Si tratta del desiderio di dimostrare a tutti la loro impunità e illegalità. ‘Faccioche voglio’, è più o meno così”. Pernon ci sono altre “ragioni per creare una tale irritazione letteralmente dal nulla, pienamente consapevoli diche significa per la Cina”, che non ha mai condannato l’invasione russa dell’e che considera ...