Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Berlusconi | “Votare Forza Italia per nuovo miracolo italiano”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) “Andare aper costruire tutti insieme dopo il 25 settembre un, grandeno“. Così Silvio, in unvideo-messaggio diffuso sui social, lancia il suo appello aglini in vista dellepolitiche. “Care amiche, cari amici – sono le parole del leader azzurro – . Non sarà la stessa, quella che avremo dopo il 25 settembre, se vinceremo noi o se invece dovesse vincere la sinistra. Con noi avremo un Paese amico dei cittadini con tasse più leggere e procedure burocratiche più semplici – basterà una raccomandata al proprio Comune per aprire un’attività o costruire una casa – dovremo avere ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - News24_it : Ucraina ultime notizie. Scholz accusa Mosca: blocca consegna turbina Nord Stream - Il Sole 24 ORE - junews24com : Ten Hag furioso con Ronaldo: «Comportamento inaccettabile, siamo una squadra» - - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Italia stabili ricoveri e terapie intensive - #Ultime #Notizie #Covid #Italia -

/ Ultim'ora oggi Brescia, tir perde carico in A4: mucche in autostrada CHEERLEADER TRANSGENDER ACCUSATA DI AVER SOFFOCATO COMPAGNA: LE PAROLE DEL PROCURATORE Diversa la versione del ...L'ultima chiamata ha avuto l'esito sperato: il patto tra Pd, Azione e +Europa è stato siglato nel segno di Draghi, dell'Europa e della battaglia contro i sovranisti. E con un condizione da rispettare: ...Cambio di poltrona in Coehsity. Il fondatore Mohit Aron lascia il doppio ruolo di presidente e Ceo per diventare Cto.Tim Summer Hits 2022, ultima puntata giovedì 4 agosto in prima serata su Rai 2. Ecco i cantanti ospiti, diretta live dalle 21.20 circa ...