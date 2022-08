Ultima tappa di Alis On Tour, a Catania riflettori puntati su economia insulare, sviluppo, formazione e occupazione (Di mercoledì 3 agosto 2022) “E’ una grande emozione per me, che sono molto legato a questa terra, ritrovarci qui in Sicilia, e in particolare a Catania, per l’Ultima tappa del nostro Tour di Alis, che ci ha portati nei mesi scorsi a Roma, Napoli e Manduria e che, insieme ai nostri illustri ospiti, ci ha permesso di evidenziare le eccellenze imprenditoriali e territoriali del Mezzogiorno, nonché la strategicità di un settore fondamentale, quello del trasporto e della logistica, che vale il 9% del Pil nazionale”. Così il Presidente di Alis Guido Grimaldi ha commentato il quarto ed ultimo appuntamento di “Alis On Tour. L’Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno” tenutosi a Catania. “Ci auguriamo che si lavori concretamente per la Sicilia, che può e deve ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) “E’ una grande emozione per me, che sono molto legato a questa terra, ritrovarci qui in Sicilia, e in particolare a, per l’del nostrodi, che ci ha portati nei mesi scorsi a Roma, Napoli e Manduria e che, insieme ai nostri illustri ospiti, ci ha permesso di evidenziare le eccellenze imprenditoriali e territoriali del Mezzogiorno, nonché la strategicità di un settore fondamentale, quello del trasporto e della logistica, che vale il 9% del Pil nazionale”. Così il Presidente diGuido Grimaldi ha commentato il quarto ed ultimo appuntamento di “On. L’Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno” tenutosi a. “Ci auguriamo che si lavori concretamente per la Sicilia, che può e deve ...

dykwyadori : RT @missinstyles: A me Harry styles che canta fine line solo alla prima e all’ultima tappa del love on tour europeo privandoci a noi sfigat… - tvoggi : “SALUTE E PREVENZIONE IN TOUR SUMMER EDITION” DEI CENTRI VERRENGIA, SABATO ULTIMA TAPPA AL LIDO SEA GARDEN “Salute… - biciPRO1 : ?? Phil Bauhaus conquista la 5ª tappa del Tour de Pologne davanti ad Arnaud Demare! ?????? Una caduta all'ultima curva… - hazabbracciami_ : @twoheartslh @FoOl_FoR_yOu___ per questo potrei davvero odiarlo, ma più di tutto la scelta di fare fine line solo a… - Sportequestri : Ultima tappa del Talent Salto Ostacoli e Talent Scout ad Arezzo ?????? -