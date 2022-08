UFFICIALE – Chelsea | per la porta c’è Slonina

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilmette a segno un imnte colpo per il futuro tra i pali con l’arrivo a titolo definitivo di Gabriel. Il portiere statunitense classe 2004 arriva dal Chicago Fire FC. Per lui, un contratto di 6 anni, anche se si aggregherà ai Blues soltanto a partire da gennaio 2023. In tal modo, l’estremo difensore potrà tornare ai biancorossi, sotto la formula del prestito, per concludere la stagione di MLS. Un investimento imnte in prospettiva, data la giovanissima età del ragazzo, e che potrebbe spingere sempre di più Kepa al Napoli. Scopriamo qualcosa in più sul neoacquisto dei londinesi. Gabriel: chi è il futuro portiere delGabriel, nuovo arrivo del, è considerato uno dei talenti più promettenti del ...

Il nuovo difensore del Chelsea Kalidou Koulibaly, appena arrivato dal Napoli, ha risposto alle dichiarazioni di De Laurentiis sui giocatori africani nel corso della sua prima intervista come giocatore dei Blues.