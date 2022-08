Ucraina, Russia: "Pronti a negoziati sulla base dell'accordo di Istanbul" | Aiea: a Zaporizhzhia situazione fuori controllo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il direttore generale dell'Agenzia per l'energia atomica lancia l'allarme: 'Ogni principio di sicurezza nucleare dell'impianto è stato violato'. Onu: 10 milioni di ucraini via dal Paese dall'inizio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il direttore generale'Agenzia per l'energia atomica lancia l'allarme: 'Ogni principio di sicurezza nucleare'impianto è stato violato'. Onu: 10 milioni di ucraini via dal Paese dall'inizio ...

alex_orlowski : Secondo questo studio della Yale university l’economia russa è vicina al collasso. Lo studio si è avvalso di fonti… - RaiTre : 'Per noi quello che sta succedendo è pericolosissimo. Se non saremo in grado di sconfiggere la Russia in Ucraina, l… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, Schroeder: Putin vuole una soluzione negoziata. Iniziata l’evacuazione della regione di Done… - riffraff : @DavideCN12 @maxbasello @lorepregliasco @you_trend è contro l'invio di armi dalla NATO all'Ucraina, che purtroppo s… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: Questa è la #Russia che si difende in Ucràina dall'aggressione UE Nato Allargata. Le Forze Armate Russe, nel rispetto de… -