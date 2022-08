Tutti i no di Fratoianni | da Finlandia e Svezia nella Nato alle armi in Ucraina

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 3 agosto 2022) L'ultimo voto è contrario. Ieri alla Camera, Sinistra italiana si è schierata in opposizione alla richiesta di adesione alladia seguito dell'invasione russa. Nicola, d'altronde, aveva già commentato quest'accordo in netto dissenso alla posizione del governo Draghi, sottolineando che “il popolo curdo è stato venduto al dittatore Erdogan”. Il riferimento è all'accordo firmato con la Turchia in cambio del suo via libera all'ingresso nell'anza altantica dei due paesi nordici, dove risiedono rifugiati politici curdi. Ma quello di ieri non è il primo voto in contrasto al programma del governo di cui il Partito democratico è stato azionistaoppositore. All'agenda politica di Draghi, il leader di Sinistra italiana ha contrapposto ...