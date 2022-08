Turris | rinforzo mancino | dal Pescara arriva l’ex Benevento Frascatore

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Laha comunicato di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paolo(classe 1992). Caratteristiche per agire sia da braccetto sinistro in una difesa a tre che da terzino o laterale in altri sistemi di gioco, il calciatore di origini romanea titolo definitivo dalla Delfino1936 e si lega al Club con accordo biennale. Acquistato giovanissimo dalla Roma, ha iniziato la carriera tra i professionisti alin Prima Divisione (stagione 2011-12); poi esperienze, ancora in prestito, con Sassuolo (vittoria del campionato di B),, Reggina, Pistoiese, Reggiana, Losanna. In terza serie ha vestito anche le casacche di SudTirol, Triestina, Padova e Ternana (nel mezzo il ritorno ...

Tutto Calcio Campano

Dopo essersi svincolato dal Cesena, ieri Francesco Ardizzone ha firmato un contratto triennale con la. Il Cavalluccio ha messo a segno il primo acquisto per la Primavera: dal Milan arriva a titolo definitivo il centrocampista esterno classe 2004 Niccolò Sette, lo scorso anno 2 presenze in Coppa ...Considero launa società solida ed in crescita così come Torre del Greco una piazza stimolante. In campo mi ritengo un centrocampista che sa disimpegnarsi in entrambe le fasi di gioco, come il ... Nuovo rinforzo per la Turris, arriva dal Pescara. ForzAzzurri.net - ANCORA GIUGLIANO ATTIVO SUL MERCATO IN ENTRATA PER QUANTO RIGUARDA IL PROPRIO SETTORE GIOVANILE. Petrone Manuel, ruolo attaccante del 2006, riparte da un ...S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla S.S.C. Napoli, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Vitiello (classe 2003). Il giovane difensore destro – ...