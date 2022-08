Travolto da un'auto, muore ciclista 'Volontario della Pubblica assistenza' (Di mercoledì 3 agosto 2022) di Marco Brogi BUONCONVENTO La strage di ciclisti non si ferma. La vittima stavolta è Fabio Giuggioli, 74enne (foto in alto), Travolto e ucciso da un'auto sulla Cassia, nel centro abitato di ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 3 agosto 2022) di Marco Brogi BUONCONVENTO La strage di ciclisti non si ferma. La vittima stavolta è Fabio Giuggioli, 74enne (foto in alto),e ucciso da un'sulla Cassia, nel centro abitato di ...

Travolto da un'auto, muore ciclista 'Volontario della Pubblica assistenza' di Marco Brogi BUONCONVENTO La strage di ciclisti non si ferma. La vittima stavolta è Fabio Giuggioli, 74enne (foto in alto), travolto e ucciso da un'auto sulla Cassia, nel centro abitato di Buonconvento. L'ennesimo incidente su questa strada maledetta si è portato via un volontario della Pubblica Assistenza del paese.