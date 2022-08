Tottenham | Perisic | «Volevo la Premier | facile trovare l’accordo»

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ivanha svelato i dettagli sul suo passaggio al. Ecco le dichiarazioni dell’esterno croato Ai microfoni di Sky Sports UK, Ivanha svelato come è avvenuto il suo passaggio al. LE PAROLE – «Il primo contatto credo sia stato a marzo. Il secondo, invece, ad aprile, quando la qualificazione alla Champions sembrava ormai cosa fatta. Voglio giocare in Champions e ho sempre desiderato avere l’opportunità di potermi confrontare con le squadre di. Dopo che il club ha chiuso al quarto posto, ci siamo accordati in due giorni. Non è stato difficile chiudere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il tecnico delAntonio Conte ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport . L'ex allenatore dell' ... Bisognava inserire nuovi giocatori come, reduce da un infortunio dello ...Così l'allenatore delAntonio Conte nel corso di un'intervista a Sky Sport a pochi giorni ... C'erano da inserire nuovi giocatori, comeche arrivava da infortunio importante, o come ...Perisic: "Volevo a tutti i costi la Premier League" Ivan Perisic torna a parlare della sua esperienza passata all'Inter in una lunga intervista a Sky Sports ...