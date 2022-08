Tottenham, Conte avvisa: 'Siamo ancora dietro a Liverpool, City e Chelsea' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Arrivato sulla panchina del Tottenham lo scorso novembre, Antonio Conte è pronto a vivere la sua prima stagione completa con gli Spurs. "Noi dobbiamo essere bravi a non diventare presuntosi e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Arrivato sulla panchina dello scorso novembre, Antonioè pronto a vivere la sua prima stagione completa con gli Spurs. "Noi dobbiamo essere bravi a non diventare presuntosi e ...

DiMarzio : #PremierLeague | Antonio #Conte ha parlato degli obiettivi e delle prospettive del @SpursOfficial in vista della pr… - sportli26181512 : #Tottenham, #Conte: 'Quattro squadre ci sono davanti per il titolo, #Perisic sarà importante': Il tecnico degli Spu… - KevinRandhawa : RT @DiMarzio: #PremierLeague | Antonio #Conte ha parlato degli obiettivi e delle prospettive del @SpursOfficial in vista della prossima sta… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Conte approva Zaniolo: ora il - LucaRuss0 : MERCATO, Conte approva Zaniolo: ora il Tottenham può beffare la Juventus -